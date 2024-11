NOVIDADE NA LISTA

Com Gabriel Santiago relacionado, Vitória fecha preparação para jogo contra o Criciúma

O meia será opção para o técnico Thiago Carpini pela primeira vez desde que retornou do empréstimo ao ABC de Natal

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 15:27

Gabriel Santiago é a novidade na lista de relacionados do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória finalizou na manhã desta terça-feira (19) a preparação para voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série A após a parada devido à Data-FIFA. A novidade na lista de relacionados para o confronto contra o Criciúma é a volta do meia Gabriel Santiago. O jogo desta quarta-feira (20) é o primeiro em que o prata da casa vai para o banco após retornar de empréstimo do ABC.

Para a viagem foram relacionados 26 jogadores, incluindo o atacante Everaldo apesar de estar suspenso (três cartões), porque de Criciúma a delegação segue após o jogo para o Rio de Janeiro, onde joga sábado contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Carpini convocou três goleiros: Lucas Esteves, Alexandre Fintelman e Muriel.

No começo da noite, a delegação viaja para Jaguaruna, em Santa Catarina, com desembarque estimado às 21 horas no Aeroporto Regional Sul Humberto Ghizzo Bortoluzzi. De ônibus, para cobrir uma distância de 48 km, a delegação segue após o desembarque para Criciúma, local do jogo pela 34ª rodada.

O time rubro-negro trabalhou nos dois campos do CT Manoel Pontes Tanajura. A apresentação ocorreu às 8 horas e depois do café servido no refeitório, os jogadores se encaminharam à academia para os exercícios de pré-ativação muscular. No campo dois, os atletas do Leão organizaram a roda de bobinho, e depois foram submetidos ao aquecimento.

Depois, o técnico Thiago Carpini separou o elenco em dois times, com os titulares realizando tático posicional. O destaque ficou para a saída de bola e movimentos ofensivos. No campo do miniestádio Bebeto Gama, o assistente técnico Estephan Djian aplicou a mesma dinâmica aos reservas.