ALTERAÇÃO FORÇADA

Com Lepo suspenso, Raul Cáceres deve ser titular contra o Atlético-MG

Partida válida pela 10ª rodada será a primeira do paraguaio na série A pelo Vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de junho de 2024 às 05:00

Com a suspensão de Willean Lepo, Raul Cáceres deve ser o titular do Vitória contra o Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória terá uma mudança obrigatória para enfrentar o Atlético-MG, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Willean Lepo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Internacional e terá que cumprir suspensão automática.

Sem o titular, o técnico Thiago Carpini fará algo inédito nesta Série A para tapar o buraco. Apesar de Léo Naldi já ter exercido a função durante a competição, o comandante do Leão confirmou a estreia de Raul Cáceres nesta edição do Brasileirão.

“Atleta que conheço pelo histórico, vem de lesão. A ideia do jogo de Caxias [contra o Juventude] era para que ele pudesse estar junto conosco para entender os processos. Eu já pensando no Lepo que estava pendurado. O Lepo vem jogando com cuidados e não está plenamente recuperado. Chegou a vez do Raul ajudar. A ideia era que ele estivesse próximo de nós, para que ele pudesse contribuir. É um cara que confio muito. Tenho certeza que, com nosso apoio, vai facilitar a entrada desses atletas”, adiantou o técnico.

Pelo Vitória, o paraguaio jogou apenas 288 minutos ao longo de cinco partidas, sendo três como titular. Cáceres não marcou gol ou deu assistência.

Além de voltar a figurar entre os onze iniciais contra o Atlético-MG, o jogador terá apenas sua segunda chance de atuar diante da torcida rubro-negra. No Barradão, Cáceres só esteve em campo contra o Treze, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Vitória conseguiu superar os paraibanos por 3x0, com gols marcados por Luiz Adriano, Léo Gamalho e Lucas Esteves.

Primeira chance

Depois de se recuperar de duas lesões na temporada - sendo a última com necessidade de cirurgia no calcâneo - o paraguaio vai fazer sua estreia na Série A com a camisa vermelha e preta. Além do Leão, o lateral já disputou a competição por outras duas equipes brasileiras.

Em 2022, o jogador defendeu o América-MG em 26 partidas, onde contribuiu com um gol e duas assistências. Já pelo Vasco, em 2019, a passagem foi apagada, com apenas sete jogos e nenhum gol ou assistência.

No entanto, foi atuando pelo clube carioca que o lateral direito disputou o seu primeiro compromisso pelo Campeonato Brasileiro, válido pela primeira rodada da Série A daquele ano. Cáceres atuou os 90 minutos na goleada sofrida pelo Vasco para o Athletico-PR, por 4x1.