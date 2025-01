CONFIRA QUEM JOGA

Com Rato de titular, Vitória divulga escalação para partida contra a Jacuipense

Duelo ocorre logo mais, às 16h, no Barradão

O Vitória divulgou a escalação escolhida pelo técnico Thiago Carpini para partida contra a Jacuipense, válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O duelo ocorre logo mais, às 16h deste domingo (19), no Barradão. A novidade fica por conta do atacante Wellington Rato como titular. O novo camisa 10 do Leão vai ocupar a posição de meia-atacante da equipe, enquanto Matheuzinho se recupera de lesão.