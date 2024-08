PREPARAÇÃO

Com reforço na lateral, Bahia volta aos treinos de olho em partida contra o Fluminense

Tricolor encara o time carioca neste domingo (4), no Maracanã

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 18:51

Elenco do Bahia durante treino no CT Evaristo de Macedo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou aos treinos nesta quinta-feira (1º), de olho na partida contra o Fluminense, que será disputada no domingo (4), às 16h, no Maracanã.

Em campo, Rogério Ceni comandou uma atividade com foco na posse de bola e troca de passes. Quem começou o confronto com o Botafogo, na Copa do Brasil, deixou o treino mais cedo. O resto do elenco foi reforçado por atletas da base e disputou um coletivo em campo aberto.

Recuperado de lesão, o lateral direito Cicinho treinou normalmente. Já o volante Rezende, desfalque na última partida, fez uma atividade técnica e física em outro campo. O atacante Ademir e o volante Acevedo ficaram em tratamento.