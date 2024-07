VEJA PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Com reforços, Bahia está pronto para enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil

Tricolor treinou no CT do Flamengo de olho em confronto com o alvinegro

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 18:42

Rogério Ceni orienta os jogadores no último treino antes da partida na Copa do Brasil Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia está pronto para o jogo decisivo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira (29), o tricolor fez o último treino antes do duelo pelo jogo de ida da fase oitava de final. O confronto será nesta terça-feira (30), às 21h30, no estádio Nilton Santos.

Já no Rio de Janeiro, o Esquadrão trabalhou no CT do Flamengo. O técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático no qual fez os últimos ajustes no time. Para a partida, o treinador tem pelo menos três reforços importantes. Jean Lucas, Rezende e Cuesta estão à disposição após desfalcarem o time pelo terceiro amarelo na última rodada do Brasileirão.

O lateral esquerdo Iago Borduchi e o atacante Luciano Rodríguez, que foram contratados durante a segunda janela de transferências, também estão aptos e podem estrear pelo time baiano na competição. Já o zagueiro Kanu e o atacante Ademir, machucados, são dúvidas.

Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Iago; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano (Biel).