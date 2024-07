PREPARAÇÃO INICIADA

Com reservas no campo, Bahia treina no CT do Palmeiras antes de pegar o Athletico-PR

Esquadrão encara o clube paranaense nesta quarta-feira (10), em Curitiba

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 17:56

Bahia treinou no CT do Palmeiras de olho no confronto com o Athletico-PR Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sem tempo para lamentações, o Bahia voltou aos treinos um dia depois de ter perdido para o Palmeiras, por 2x0, no Allianz Parque. Ainda em São Paulo, o tricolor iniciou a preparação para o confronto com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Na tarde desta segunda-feira (8), o Esquadrão usou o CT do próprio Palmeiras. Apenas os reservas foram para o campo e a comissão técnica comandou um treino tático. Os titulares ficaram no hotel e participaram de uma atividade de recuperação.

O lateral esquerdo Iago Borduchi, que integra a delegação em São Paulo, treinou normalmente mas ainda não tem condição de jogo. Ele só poderá ser inscrito a partir da quarta-feira (10), quando abre a janela de transferências. A estreia do jogador deve acontecer no sábado (13), diante do Cuiabá, na Fonte Nova.