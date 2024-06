VEJA A LISTA

Com retornos de Kanu e De Pena, Bahia relaciona 25 jogadores para pegar o Flamengo

As novidades da lista tricolor ficam por conta dos retornos do zagueiro Kanu, que estava machucado, e do meia Carlos de Pena, que cumpriu suspensão na última rodada.

A partida no Maracanã será um duelo direto pela liderança do Brasileirão. Bahia e Flamengo estão empatados com 18 pontos. Quem vencer ultrapassa o Botafogo, que atualmente ocupa a primeira colocação, com 20 pontos.