Com um a mais, Bahia leva virada e perde para o Fluminense

Cicinho falhou feio no gol marcado pelo Fluminense. Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Com um a mais desde o primeiro tempo, o Bahia perdeu para o Fluminense neste sábado (24), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor abriu o placar com Vinícius Mingotti ainda no primeiro tempo, mas, após cometer falhas no início da etapa final, levou a virada e saiu de campo sem pontuar.



O resultado mantém o time carioca na briga pelas primeiras posições, com 21 pontos. O Esquadrão, que vinha de uma vitória importante contra o Palmeiras no meio de semana, se mantém com 12 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Precisando vencer para garantir a liderança do Grupo D na Copa Libertadores, o Fluminense volta a campo na terça-feira novamente no Maracanã, às 21h, contra o Sporting Cristal pela última rodada da primeira fase. Já o Bahia tem compromisso só no próximo sábado, às 18h30, contra o Grêmio pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim que a bola rolou, em menos de 10 minutos, o time de Fernando Diniz criou pelo menos três grandes chances de abrir o placar do jogo. Já na primeira volta do ponteiro, Danilo Fernandes saiu jogando mal e deu a bola nos pés de Lelê, que bateu em cima do goleiro. O atacante ainda pegou o rebote e tentou de cabeça, mas a marcação tirou em cima da linha.

Na sequência, aos 4, Keno cortou a marcação pela esquerda e acertou um lindo cruzamento, mas Lelê testou em cima do goleiro. Mantendo o tradicional estilo de troca de passes, o Fluminense chegou novamente com 9 minutos, em uma bela trama pela direita, a bola sobrou limpa para Marcelo na marca do pênalti e o lateral soltou uma bomba, para grande defesa do adversário.

O Bahia finalmente respondeu aos 19 minutos em contra-ataque rápido pela esquerda. Thaciano encontrou espaço e cruzou na medida para Cicinho, que dominou no peito e finalizou com força, mas por cima do gol. A proposta do clube baiano era de progredir em velocidade e pegar a marcação carioca desmontada, enquanto o Fluminense dominava as ações do jogo, mas sem vencer o goleiro Danilo Fernandes.

Na segunda grande chance criada, aos 27 minutos, o Bahia finalmente abriu o placar no Maracanã. Kayky partiu em velocidade e cruzou na medida para Vinícius Mingotti, que passou nas costas de Marcelo e finalizou no contrapé do Fábio. A situação complicou ainda mais para o Fluminense aos 36. O zagueiro Nino, recém convocado para a Seleção Brasileira, chegou atrasado em Mingotti e recebeu cartão vermelho direto.

Herói da primeira etapa, Danilo Fernandes precisou ser substituído por Mateus Claus debaixo da meta. Com apenas três minutos do segundo tempo, o reserva não conseguiu evitar o gol de empate do Fluminense. Cicinho foi cortar para frente, mas pegou muito mal na bola e ela sobrou livre para Lelê, que cabeceou por cima do goleiro baiano e fez a festa no Maracanã.

Novamente com um início frenético, o Fluminense virou o jogo com apenas seis minutos. Gabriel Pirani fez uma linda tabela com Keno pela esquerda, avançou nas costas da marcação e bateu no canto com força. O auxiliar chegou a marcar impedimento, mas o árbitro de vídeo validou corretamente o lance. Com um a mais e atrás no placar, o Bahia precisou se lançar mais para buscar o resultado.