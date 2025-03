CRITICOU

Comentarista da Globo detona a Seleção e 'pede a cabeça' de Dorival: 'Não deu certo'

Brasil foi derrotado pela Argentina por 4x1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

"Quando eu falo de modificações, obviamente é de modificações no comando. Gosto do Dorival, tenho maior respeito, grande trabalho no futebol brasileiro. Mas na Seleção não deu certo, não funcionou. E não temos mais tempo de espera. Ele não tem nenhuma possibilidade de ter uma expectativa boa", falou Roger.>

"Quando eu falo do Ednaldo [Rodrigues], ele começou esse processo de troca de treinadores, ficamos quase um ano sem treinador. Muda um, divide o treinador com o Fluminense, traz o Dorival... Ele estava trabalhando nessa questão política, de reeleição. Já se reelegeu. Agora está na hora de pensar no futebol. Cuidar com carinho do futebol. A gente precisa de uma Seleção melhor treinada, mais entrosada, com foco direcionado para o nosso time. Falta muito pouco para a Copa do Mundo", finalizou o ex-jogador.>