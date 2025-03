COTADO PARA O CARGO

Técnico Filipe Luís toma decisão sobre Seleção e avisa ao Flamengo, diz jornalista

Com Dorival Júnior pressionado no cargo, nome do treinador rubro-negro ganhou força nos bastidores

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de março de 2025 às 13:20

Filipe Luís em comando do treino do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

A goleada para a Argentina colocou ainda mais pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior na Seleção Brasileira. Diante de uma possível demissão do treinador, alguns nomes estão sendo ventilados para o cargo. Entre eles, Filipe Luís, do Flamengo, que vem ganhando cada vez mais força nos bastidores da CBF. O comandante, porém, não pretende deixar o clube rubro-negro.>

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira em blog no Uol, Filipe Luís conversou com o diretor de futebol do time carioca e manifestou sua posição: não quer sair do cargo que ocupa neste momento, seguindo com seu plano de carreira. >

Ainda segundo Mauro Cezar, a principal preocupação da diretoria rubro-negra não é um eventual convite da CBF, mas um possível assédio de clubes europeus.

