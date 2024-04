ANTES DA COPA AMÉRICA

Comissão técnica da Seleção Brasileira observará jogadores de Bahia e Vitória

Dorival e auxiliares marcarão presença no Ba-Vi e outros dois jogos

A comissão técnica da Seleção Brasileira inicia nesta terça-feira (9) viagens para observar os jogadores dos 20 clubes da Série A do Brasileirão. O grupo irá assistir a 27 jogos do Brasileiro, da Libertadores e da Sul-Americana. Incluindo o clássico Ba-Vi, além de outras duas partidas envolvendo Bahia e Vitória.

Neste domingo, representantes da Seleção estarão no Barradão para acompanhar o duelo entre o Leão e o Palmeiras, pela primeira rodada da Série A. No dia 16, a comissão vai até a Fonte Nova, para ver de perto Bahia x Fluminense. E, no dia 21, o grupo retornará ao estádio rubro-negro para assistir ao quarto Ba-Vi da temporada, o primeiro pelo Brasileirão 2024.