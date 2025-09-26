VEJA O DROP

Como skatista brasileiro quebrou recorde mundial ao descer de megarrampa em prédio

Aos 50 anos, Mineirinho fez história em Porto Alegre

Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:45

Mineirinho bate recorde mundial em rampa gigante Crédito: Divulgação/Mauro Schaefer

O paulista Sandro Dias, conhecido mundialmente como Mineirinho, voltou a fazer história no skate. Nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o skatista de 50 anos realizou um feito inédito ao encarar uma megarrampa de 70 metros montada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

A descida que consagrou o novo recorde veio após uma sequência progressiva: o atleta iniciou a série com drops de 55 e 60 metros, depois alcançou 65 e, por fim, 70 metros — marca nunca antes registrada no esporte.

HISTÓRICO! ???



Sandro Dias, o Mineirinho acabou de realizar a descida da maior rampa de skate do mundo, são 70 metros.



Só quem cresceu em Porto Alegre, vendo o CAFF e imaginando essa descida sabe a emoção que é ver esse momento! pic.twitter.com/0NXjZ4k0eE — Matheus Gomes (@matheuspggomes) September 25, 2025

Na transmissão ao vivo, Mineirinho não conteve a emoção. “Agora vou ser sincero, cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais, tem muitas coisas que se impõe nesse cenário, a rampa que nunca existiu antes, uma mistura de muita velocidade, muita força G, condição climática, muito vento, quase parei lá em cima porque estava ventando demais. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo”, declarou, às lágrimas.

Ele reforçou que a preparação foi intensa e que sabia a hora de encerrar a série de descidas. “Provou que a gente consegue se superar a hora que a gente quiser. Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de 70 metros, mais de 70 metros. Estou feliz, obrigado mãe e pai que devem estar com o coração na mão (chora), me preparei para isso. Tudo o que fiz foi muito pior que isso, por isso estava muito seguro. Temos que saber a hora de parar, quebramos recordes. Qualquer vacilo chega a ser risco de morte, vamos preservar nossa vida.”

Mineirinho bateu recorde mundial no skate 1 de 7

O recorde de maior drop já estava nas mãos de Mineirinho desde os testes para o evento, quando em 7 de setembro ele havia atingido 64 metros, ainda sem homologação. Desta vez, representantes do Guinness World Records estiveram presentes para validar oficialmente a marca.