Como skatista brasileiro quebrou recorde mundial ao descer de megarrampa em prédio

Carol Neves
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:45
O paulista Sandro Dias, conhecido mundialmente como Mineirinho, voltou a fazer história no skate. Nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o skatista de 50 anos realizou um feito inédito ao encarar uma megarrampa de 70 metros montada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).
A descida que consagrou o novo recorde veio após uma sequência progressiva: o atleta iniciou a série com drops de 55 e 60 metros, depois alcançou 65 e, por fim, 70 metros — marca nunca antes registrada no esporte.
Na transmissão ao vivo, Mineirinho não conteve a emoção. “Agora vou ser sincero, cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais, tem muitas coisas que se impõe nesse cenário, a rampa que nunca existiu antes, uma mistura de muita velocidade, muita força G, condição climática, muito vento, quase parei lá em cima porque estava ventando demais. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo”, declarou, às lágrimas.
Ele reforçou que a preparação foi intensa e que sabia a hora de encerrar a série de descidas. “Provou que a gente consegue se superar a hora que a gente quiser. Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de 70 metros, mais de 70 metros. Estou feliz, obrigado mãe e pai que devem estar com o coração na mão (chora), me preparei para isso. Tudo o que fiz foi muito pior que isso, por isso estava muito seguro. Temos que saber a hora de parar, quebramos recordes. Qualquer vacilo chega a ser risco de morte, vamos preservar nossa vida.”
Mineirinho bateu recorde mundial no skate
O recorde de maior drop já estava nas mãos de Mineirinho desde os testes para o evento, quando em 7 de setembro ele havia atingido 64 metros, ainda sem homologação. Desta vez, representantes do Guinness World Records estiveram presentes para validar oficialmente a marca.
Além da altura, o skatista também busca o reconhecimento por outra façanha: a maior velocidade atingida em um skate comum. No último drop, ele chegou a 94 km/h, número que também será verificado.