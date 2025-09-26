Acesse sua conta
Como skatista brasileiro quebrou recorde mundial ao descer de megarrampa em prédio

Aos 50 anos, Mineirinho fez história em Porto Alegre

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:45

Mineirinho bate recorde mundial em rampa gigante
Mineirinho bate recorde mundial em rampa gigante Crédito: Divulgação/Mauro Schaefer

O paulista Sandro Dias, conhecido mundialmente como Mineirinho, voltou a fazer história no skate. Nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o skatista de 50 anos realizou um feito inédito ao encarar uma megarrampa de 70 metros montada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

A descida que consagrou o novo recorde veio após uma sequência progressiva: o atleta iniciou a série com drops de 55 e 60 metros, depois alcançou 65 e, por fim, 70 metros — marca nunca antes registrada no esporte.

Na transmissão ao vivo, Mineirinho não conteve a emoção. “Agora vou ser sincero, cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais, tem muitas coisas que se impõe nesse cenário, a rampa que nunca existiu antes, uma mistura de muita velocidade, muita força G, condição climática, muito vento, quase parei lá em cima porque estava ventando demais. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo”, declarou, às lágrimas.

Ele reforçou que a preparação foi intensa e que sabia a hora de encerrar a série de descidas. “Provou que a gente consegue se superar a hora que a gente quiser. Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de 70 metros, mais de 70 metros. Estou feliz, obrigado mãe e pai que devem estar com o coração na mão (chora), me preparei para isso. Tudo o que fiz foi muito pior que isso, por isso estava muito seguro. Temos que saber a hora de parar, quebramos recordes. Qualquer vacilo chega a ser risco de morte, vamos preservar nossa vida.”

Mineirinho bateu recorde mundial no skate

Skatista Sandro Dias em frente à rampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) por Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Sandro Dias, o Mineirinho por Red Bull BR
Sandro Dias, o Mineirinho por Red Bull BR
A estrutura montada pela Red Bull na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF por Victor Eleuterio/Red Bull Content Pool
Skatista brasileiro dropou a rampa de 75 metros instalada por Red Bull
Rampa de skate montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre por Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Mineirinho bate recorde mundial em rampa gigante por Divulgação/Mauro Schaefer
1 de 7
Skatista Sandro Dias em frente à rampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) por Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

O recorde de maior drop já estava nas mãos de Mineirinho desde os testes para o evento, quando em 7 de setembro ele havia atingido 64 metros, ainda sem homologação. Desta vez, representantes do Guinness World Records estiveram presentes para validar oficialmente a marca.

Além da altura, o skatista também busca o reconhecimento por outra façanha: a maior velocidade atingida em um skate comum. No último drop, ele chegou a 94 km/h, número que também será verificado.

