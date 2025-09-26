Ônibus do Flamengo é alvejado antes da partida contra Estudiantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:20
Um ônibus que transportava a delegação do Flamengo foi apedrejado na chegada ao estádio do Estudiantes, em La Plata, na última quinta-feira (25). O episódio ocorreu antes do jogo válido pela volta das quartas de final da Libertadores.
"Na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, o veículo foi atacado com pedradas. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus", disse o clube.
De acordo com informações do Globo Esporte, o ônibus alvejado transportava parte da comissão técnica do Flamengo. Os jogadores estavam em outro veículo, que não foi atingido.
O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes no tempo normal, mas conseguiu a classificação nos pênaltis e está na semifinal da Libertadores.