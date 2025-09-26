Acesse sua conta
Ônibus do Flamengo é alvejado antes da partida contra Estudiantes

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:20

Ataque ocorreu na última quinta-feira (25)
Ataque ocorreu na última quinta-feira (25) Crédito: Divulgação/Flamengo

Um ônibus que transportava a delegação do Flamengo foi apedrejado na chegada ao estádio do Estudiantes, em La Plata, na última quinta-feira (25). O episódio ocorreu antes do jogo válido pela volta das quartas de final da Libertadores.

"Na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, o veículo foi atacado com pedradas. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus", disse o clube.

De acordo com informações do Globo Esporte, o ônibus alvejado transportava parte da comissão técnica do Flamengo. Os jogadores estavam em outro veículo, que não foi atingido.

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes no tempo normal, mas conseguiu a classificação nos pênaltis e está na semifinal da Libertadores.

