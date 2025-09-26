DEFINIDOS

Veja confrontos e datas dos jogos das semifinais da Libertadores 2025

Times que avançaram garantiram premiação milionária

26 de setembro de 2025

A semifinal da Copa Libertadores de 2025 já tem seus quatro protagonistas: Palmeiras, LDU, Racing e Flamengo. Cada equipe que avançou garante a quantia de 2,3 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 12 milhões na cotação atual.

A premiação da competição é escalonada: na fase de grupos, os clubes recebem US$ 3 milhões, além de US$ 330 mil por vitória. Nas oitavas de final, cada time fatura US$ 1,25 milhão, enquanto nas quartas o valor sobe para US$ 1,7 milhão. O vice-campeão da Libertadores leva US$ 7 milhões, e o campeão conquista US$ 24 milhões.

As datas-base para as semifinais já estão definidas. Os jogos de ida serão disputados na semana do dia 22 de outubro, e as partidas de volta na semana do dia 29. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não confirmou oficialmente horários e locais.

O chaveamento da semifinal ficou assim: Palmeiras enfrenta a LDU, e Racing mede forças com o Flamengo.

Nos confrontos de quartas de final, que definiram os classificados, os resultados foram os seguintes:

23/9: Racing 1 x 0 Vélez Sarsfield

24/9: Palmeiras 3 x 1 River Plate

25/9: São Paulo 0 x 1 LDU