Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja confrontos e datas dos jogos das semifinais da Libertadores 2025

Times que avançaram garantiram premiação milionária

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:12

Detalhe da taça da Libertadores
Detalhe da taça da Libertadores Crédito: conmebol

A semifinal da Copa Libertadores de 2025 já tem seus quatro protagonistas: Palmeiras, LDU, Racing e Flamengo. Cada equipe que avançou garante a quantia de 2,3 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 12 milhões na cotação atual.

A premiação da competição é escalonada: na fase de grupos, os clubes recebem US$ 3 milhões, além de US$ 330 mil por vitória. Nas oitavas de final, cada time fatura US$ 1,25 milhão, enquanto nas quartas o valor sobe para US$ 1,7 milhão. O vice-campeão da Libertadores leva US$ 7 milhões, e o campeão conquista US$ 24 milhões.

Torcida do Palmeiras

Torcida do Palmeiras por Cesar Greco/Palmeiras
Torcidado Palmeiras no Allianz Parque por Cesar Greco/Palmeiras
Torcida do Palmeiras por Cesar Greco/Palmeiras
Torcida do Palmeiras com bandeiras no Allianz Parque por Cesar Greco/Palmeiras
Torcida do Palmeiras por CBF
1 de 5
Torcida do Palmeiras por Cesar Greco/Palmeiras

As datas-base para as semifinais já estão definidas. Os jogos de ida serão disputados na semana do dia 22 de outubro, e as partidas de volta na semana do dia 29. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não confirmou oficialmente horários e locais.

O chaveamento da semifinal ficou assim: Palmeiras enfrenta a LDU, e Racing mede forças com o Flamengo.

Nos confrontos de quartas de final, que definiram os classificados, os resultados foram os seguintes:

Torcida do Flamengo

Torcida do Flamengo por Reprodução
Mosaico do Flamengo para Arrascaeta por Reprodução I X
Torcida do Flamengo por Divulgação
Torcida do Flamengo por Reprodução
Torcida do Flamengo por Reprodução
Torcida do Flamengo por Reprodução
1 de 6
Torcida do Flamengo por Reprodução

23/9: Racing 1 x 0 Vélez Sarsfield

24/9: Palmeiras 3 x 1 River Plate

25/9: São Paulo 0 x 1 LDU

25/9: Estudiantes 1 (2) x (4) 0 Flamengo

Mais recentes

Imagem - Neymar perde a paciência e toma atitude em meio a acusação de vício em whisky e narguilé

Neymar perde a paciência e toma atitude em meio a acusação de vício em whisky e narguilé
Imagem - Como skatista brasileiro quebrou recorde mundial ao descer de megarrampa em prédio

Como skatista brasileiro quebrou recorde mundial ao descer de megarrampa em prédio
Imagem - Ônibus do Flamengo é alvejado antes da partida contra Estudiantes

Ônibus do Flamengo é alvejado antes da partida contra Estudiantes

MAIS LIDAS

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
01

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro
02

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro

Imagem - Três mulheres são torturadas e mortas por traficantes durante live em rede social
03

Três mulheres são torturadas e mortas por traficantes durante live em rede social

Imagem - Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data
04

Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data