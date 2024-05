E.C. VITÓRIA

Condé já definiu o substituto de Wagner Leonardo; veja quem enfrenta o Vasco

Vitória visita equipe carioca no domingo (12), às 18h30, em São Januário

Publicado em 10 de maio de 2024 às 14:40

Técnico Léo Condé escolhe Reynaldo para o lugar de Wagner Leonardo Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Reynaldo vestirá a camisa de titular do Vitória pela primeira vez. Contratado para reforçar o time no Brasileirão, o zagueiro de 27 anos vai ganhar a oportunidade na 6ª rodada do campeonato, em jogo contra o Vasco, domingo (12), às 18h30, em São Januário. O canhoto foi o escolhido pelo técnico Léo Condé para substituir Wagner Leonardo, que atua pelo lado esquerdo do campo.

Wagner Leonardo vai desfalcar o time porque está suspenso. Ele levou cartão vermelho aos seis minutos do jogo contra o São Paulo, no Barradão, em que o Leão acabou derrotado por 3x1. Reynaldo foi mandado a campo na ocasião para recompor a defesa rubro-negro e esteve em campo pela primeira vez com o manto vermelho e preto, por 77 minutos.

Antes de encarar o São Paulo, o zagueiro não entrava em campo desde 25 de janeiro, quando jogou pelo ex-clube Coritiba pela última vez.

Recuperado de lesão, Camutanga voltou a treinar com o grupo esta semana e, será o companheiro de Reynaldo na zaga se reunir condições plenas de atuar. Bruno Uvini fica com a vaga em caso de negativa e Zapata será a opção no banco de reservas.