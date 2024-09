ALÉM DOS BAIANOS

Confira a programação do futebol neste fim de semana: veja onde assistir e horários

Abrir um streaming e ficar horas tentando decidir qual filme assistir já se tornou rotina do final de semana. Para os amantes de futebol, as produções cinematográficas ficam em segundo plano para dar lugar aos mais variados estádios e confrontos do esporte. Do Brasil à Alemanha, passando pela Inglaterra, o CORREIO separou uma programação do futebol pelo mundo no sábado (14) e domingo (15) para ajudar a sanar a dúvida difícil do que assistir.