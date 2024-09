PREJUÍZO NO COFRE

Veja quanto o Bahia deixou de ganhar após a eliminação na Copa do Brasil

Tricolor foi superado pelo Flamengo e parou nas quartas de final do torneio

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 12:32

Bahia teve atuação apática contra o Flamengo e não conseguiu avançar à semifinal Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Fora da Copa do Brasil, o Bahia encerrou o sonho de conquistar o título do torneio pela primeira vez na história e também terá um prejuízo nos cofres. Como não conseguiu superar o Flamengo, na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã, o time baiano deixou de arrecadar R$ 9,45 milhões.

O valor é o total que a CBF pagará aos quatro clubes que disputarão as semifinais da competição mata-mata. Na próxima fase, o Flamengo pegará o Corinthians, que eliminou o Juventude. Na outra chave, o Vasco, que passou pelo Athletico-PR, enfrentará o Atlético-MG, que bateu o São Paulo.

Os times que avançarem para a final embolsarão, pelo menos, mais R$ 31,5 milhões, valor que a competição destinará ao vice-campeão. Quem levantar o título receberá R$ 73,5 milhões, além da vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

A queda no Maracanã fez o Bahia se despedir da Copa do Brasil com R$ 13,44 milhões em arrecadação de cotas por classificação. O time baiano iniciou a competição ainda na primeira fase e no caminho passou por Moto Club, Caxias, Criciúma e Botafogo.