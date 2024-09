SÉRIE A

Vitória faz último treino antes de viagem à Goiânia; Willean Lepo é cortado por lesão

O Vitória realizou, na manhã desta sexta-feira (13), a última sessão de treinamento antes da viagem à Goiânia, onde enfrentará o Atlético-GO pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (14). Além de PK e Caio Vinícius, o técnico Thiago Carpini não vai poder contar com o lateral Willean Lepo, cortado da relação por lesão no adutor. Contra os goianos, Raúl Cáceres deve começar novamente entre os titulares.

As atividades no CT Manoel Pontes Tanajura iniciaram às oito com a apresentação do elenco. Em seguida, houve o aquecimento com o preparador físico Caio Gilli. Depois, os jogadores foram ao campo Bebeto Gama para os treinos tático e técnicos, divididos em duas partes. Na primeira etapa, Thiago Carpini separou dois times e, alternadamente, trabalhou a construção de jogadas de ataque. Já na segunda, trabalhou bola parada ofensiva em cobranças de escanteio e faltas laterais.