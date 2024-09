"ARRUMANDO A CASINHA"

Vitória continua preparação para duelo contra Atlético-GO com ajustes no ataque e na defesa

O Vitória deu prosseguimento à preparação para o jogo contra o Atlético-GO nesta terça-feira (10) com destaque para ajustar defensivamente a equipe, além de dar ênfase ao comportamento ofensivo. O Leão ainda vai ter mais três sessões de treinamento antes de viajar à Goiânia para disputar a partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h.

Depois da ativação na academia de musculação e do aquecimento com físico e técnico com o preparador físico Caio Gilli, o treinador Thiago Carpini reuniu o grupo para uma conversa e depois foi organizada uma roda de bobinho. Após essa etapa, Carpini separou dois times e iniciou o técnico-tático no campo Bebeto Gama, que foi reduzido. O trabalho foi dividido em duas partes. A primeira teve ênfase nas movimentações ofensivas e marcação na saída de bola adversária, enquanto a segunda se preocupou em acertar o posicionamento defensivo