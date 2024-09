CONFRONTO DIRETO

Próximo adversário do Vitória, Atlético-GO é o pior mandante da Série A

Time goiano só venceu dois jogos dentro do estádio Antônio Accioly

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 05:05

Próximo confronto do Vitória pelo Brasileirão é contra Atlético-GO, lanterna da competição Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No pôquer do Brasileirão, as cartas foram distribuídas e o Vitória já sabe o que fazer para alcançar o objetivo final e se manter na elite do futebol brasileiro. Além de vencer as partidas no Barradão, o Leão precisa pontuar fora de Salvador. Para isso, os rubro-negros vão viajar à Goiânia para enfrentar o Atlético-GO no próximo sábado (14), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A esperança do sucesso na missão aumenta com o baixo aproveitamento do rival dentro de casa.

O rubro-negro goiano entrou em campo 12 vezes no estádio Antônio Accioly pela Série A até então. No entanto, a torcida do Dragão só pôde comemorar a conquista dos três pontos apenas em duas oportunidades, quando superou o Internacional e o Juventude. Essas vitórias aconteceram justamente nos dois últimos confrontos em casa. No primeiro turno, o clube fechou os primeiros nove jogos como mandante sem conseguir vencer.

Além dos seis pontos somados no returno, o Atlético-GO empatou outras três partidas e foi superado em sete confrontos. Esses nove pontos conquistados representam metade da pontuação total do time e equivalem a 25% de aproveitamento em frente à torcida vermelha e preta. Além de lanterna do Brasileirão, o desempenho coloca os goianos como o pior mandante da Série A.

A fragilidade do Dragão dentro de casa se une ao saldo de gols negativo como um ponto para se explorar pelo Vitória no confronto da vez. Como mandante, o Atlético-GO fez 11 gols e teve as redes vazadas 20 vezes. Os números colocam o time como pior ataque - empatado com o Cuiabá - e pior defesa do campeonato como mandante.

Dócil visitante

Apesar do baixo aproveitamento no Antônio Accioly ser uma esperança para o time comandado por Thiago Carpini, o desempenho do Leão fora do Barradão não representa uma real ameaça para o rival goiano. Na busca por devolver a derrota no primeiro turno para o Dragão, o Vitória vai precisar somar pontos como visitante.

Fora de casa, o rubro-negro baiano tem apenas 22% de aproveitamento, com duas vitórias, dois empates e oito derrotas na competição. O desempenho só não é pior que Red Bull Bragantino (21%), Juventude (18%) e Corinthians (15%). Em relação aos gols, o cenário vivido pelo clube baiano tem números iguais ao Dragão. Assim como o rival como mandante, o Leão marcou 11 e tomou 20 gols jogando fora de casa.

Para o atacante Osvaldo, os três pontos na próxima rodada são importantes para a luta contra o rebaixamento. Segundo o ponta de 38 anos, o momento parecido dos times aumenta o desafio do jogo. “No futebol, confiança é vitória. Por mais que o Atlético-GO também viva momento difícil, a gente vai encontrar dificuldade. Temos que fazer um grande jogo, competir muito. E que a gente possa sair com resultado positivo. Saindo, temos total condição de voltar para casa contra o Juventude e, quem sabe, sair dessa situação. É continuar acreditando que a gente vai estar com o Vitória na Série A”, deu o recado.