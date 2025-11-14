Acesse sua conta
Conheça a RUN X, primeiro campeonato mundial de esteira com mais de R$ 500 mil de premiação

Competição virtual conecta atletas profissionais e amadores em academias de todo o mundo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:24

RUN X, o primeiro Campeonato Mundial de Esteira
RUN X, o primeiro Campeonato Mundial de Esteira Crédito: Divulgação Technogym

A italiana Technogym, junto a World Athletics, entidade máxima do atletismo mundial, anunciam o lançamento do RUN X, o primeiro campeonato mundial de esteira. A partir do primeiro trimestre de 2026, academias e centros de bem-estar de todo o mundo poderão se afiliar à rede que sediará o campeonato. No segundo trimestre, os corredores poderão se inscrever para a competição.

O formato permitirá que participantes desafiem atletas profissionais por meio de um ranking online em tempo real, com resultados verificados por esteiras conectadas ao Ecossistema Digital Technogym. Os melhores corredores de cada país — divididos por faixas etárias — avançarão para as etapas regionais, que definirão os classificados para a grande final mundial.

“Nosso objetivo é construir uma comunidade global que una, motive e conecte corredores amadores e profissionais em um ambiente virtual. Ao combinar a tecnologia de ponta da Technogym com o alcance do atletismo, este evento promete revolucionar o mundo dos e-sports”, afirma o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.

A final acontecerá no fim de 2026, reunindo os 10 melhores homens e 10 melhores mulheres do planeta na disputa pelo primeiro título mundial de corrida em esteira. A competição contará com uma premiação total de 100 mil dólares (cerca de R$ 530 mil, na cotação atual), além de convites especiais (wild cards) para eventos da World Athletics Series, como o Campeonato Mundial de Corrida de Rua.

