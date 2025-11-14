LEÃO DE TREINO

Conheça a RUN X, primeiro campeonato mundial de esteira com mais de R$ 500 mil de premiação

Competição virtual conecta atletas profissionais e amadores em academias de todo o mundo

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:24

RUN X, o primeiro Campeonato Mundial de Esteira Crédito: Divulgação Technogym

A italiana Technogym, junto a World Athletics, entidade máxima do atletismo mundial, anunciam o lançamento do RUN X, o primeiro campeonato mundial de esteira. A partir do primeiro trimestre de 2026, academias e centros de bem-estar de todo o mundo poderão se afiliar à rede que sediará o campeonato. No segundo trimestre, os corredores poderão se inscrever para a competição.

O formato permitirá que participantes desafiem atletas profissionais por meio de um ranking online em tempo real, com resultados verificados por esteiras conectadas ao Ecossistema Digital Technogym. Os melhores corredores de cada país — divididos por faixas etárias — avançarão para as etapas regionais, que definirão os classificados para a grande final mundial.

Tênis de corrida recomendados pelo CORREIO 1 de 15

“Nosso objetivo é construir uma comunidade global que una, motive e conecte corredores amadores e profissionais em um ambiente virtual. Ao combinar a tecnologia de ponta da Technogym com o alcance do atletismo, este evento promete revolucionar o mundo dos e-sports”, afirma o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.