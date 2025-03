INOVAÇÃO

Conheça o DiscoFut, modalidade esportiva que mistura futebol e dança

A prática consiste em um jogo de futebol em que jogadores, banco de reservas e técnicos não podem parar de dançar

Muitas pessoas não praticam esportes por um simples motivo: nunca encontraram a modalidade que mais combina consigo. As culturas de esportes únicos, como academia e futebol, fazem com que as pessoas que não se identificam com esses tipos pratiquem sempre aquilo que não as atrai, e se desiludam em relação à prática de atividades físicas, que se torna uma carga muito mais do que um prazer. >