SEM FONTE E BARRADÃO

Conheça todos os estádios da primeira fase da Copa do Brasil

Saiba onde acontecerão os 40 jogos da primeira etapa da competição

Hoje (18) é dia de Copa do Brasil, e os dois jogos que abrem o torneio nesta temporada já apresentarão ao público dois dos estádios usados na competição. No total, serão 40 jogos de primeira fase, sendo que apenas um deles ainda não tem local determinado, na partida entre Águia de Marabá e Fluminense na próxima quarta-feira (26).>

Nesta terça-feira, já acontecerão os jogos entre Tocantinópolis e Atlético-MG, às 18h no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), e entre União Rondonópolis e Vasco, às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).>