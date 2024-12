REUNIÃO IMPORTANTE

Conselho Deliberativo do Vitória se reúne nesta segunda-feira (16) para votar proposta de orçamento para 2025

Presidente do clube, Fábio Mota definiu a proposta como conservadora e disse esperar pela aprovação para confirmar as contratações

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 05:00

Reunião no Barradão foi convocada para votar a proposta de orçamento para 2025 Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O Conselho Deliberativo do Vitória vai se reunir na noite desta segunda-feira (16) para votar a proposta de orçamento para 2025. A projeção é de R$ 288 milhões bruto e R$ 244 milhões líquidos. O encontro será realizado no Barradão, com primeira convocação às 18h.

Durante entrevista coletiva realizada na semana passada, o presidente do clube, Fábio Mota, explicou sobre a proposta orçamentária, além de destacar que os valores previstos são variáveis.

“Montamos nosso orçamento e mandamos para o Conselho Deliberativo. O orçamento não quer dizer que é o dinheiro que o Vitória vai ter. Orçamento é uma previsão. Então calma. No orçamento, entram as premiações, muita coisa variável. O valor da Libra vamos usar para pagar os salários. Dentro do orçamento, temos também as fases que pretendemos chegar em cada competição. É um orçamento muito seguro. A gente poderia até projetar um valor maior, mas é melhor projetar um valor menor e garantir”, explicou.

O encontro visa conhecer o plano de gestão e votar a proposta orçamentária para o exercício de 2025. Dentro dos R$ 288 milhões, mais da metade está prevista para ser arrecadada com as participações nas competições disputadas na próxima temporada: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. O Leão visa R$ 128,4 milhões com os direitos de imagem.

O rubro-negro também projeta arrecadar R$ 43,9 milhões com o programa de sócio-torcedores; R$ 29,2 milhões com patrocínios; R$ 25 milhões em vendas de atletas; R$ 16 milhões em receita de jogos; R$ 6,5 milhões em receitas patrimoniais; R$ 3,6 milhões em royalties; R$ 851 mil com a Academia do Leão; R$ 99 mil com a TV Vitória; e R$ 1,95 milhão com outras rendas relacionadas aos camarotes e doações.

Além disso, o Vitória estabelece uma meta de R$ 26,8 milhões em premiações nas competições em 2025. O clube almeja chegar nas finais do estadual e do Nordestão, assim como a quarta fase na Copa do Brasil, 16ª posição no Brasileirão e primeira fase da Sul-Americana.

Na mesma entrevista, Fábio Mota revelou que o Leão tinha pré-contrato assinado com três jogadores para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini. No entanto, as novas contratações só seriam anunciadas após a votação do orçamento. Caso a proposta seja aprovada, o zagueiro Zé Marcos, o lateral Claudinho e o volante Ronald podem ser anunciados.