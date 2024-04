CAMINHOS DEFINIDOS

Copa do Brasil: Bahia pega Criciúma, enquanto Vitória encara o Botafogo

Jogos serão pela terceira fase da competição e foram definidos em sorteio da CBF

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 14:54

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Staff Images/CBF

Bahia e Vitória já sabem quais serão seus respectivos adversários na terceira fase da Copa do Brasil. O Esquadrão irá enfrentar o Criciúma, enquanto o Leão vai pegar o Botafogo. Os 16 jogos da etapa foram definidos nesta quarta-feira (17), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em sua sede, no Rio de Janeiro.

Diferente das duas primeiras fases, a partir de agora, há o início das partidas no sistema de ida e volta. O tricolor fará o primeiro confronto em casa, na Arena Fonte Nova, e irá definir a vaga para as oitavas de final no Heriberto Hülse, em Criciúma. Já o rubro-negro será visitante na ida, no Engenhão, e decidirá a classificação no Barradão.

Os mandos de campo foram sorteados em agrupamentos para evitar que times da mesma cidade joguem em casa na mesma data-base. Não existe o critério do gol fora e, em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a classificação sairá nos pênaltis. A partir de agora, a CBF também passa a exigir estádios com capacidade mínima de 10 mil torcedores.

A tabela detalhada, com datas, horários e locais, ainda não foi divulgada. Mas os duelos de ida da terceira fase estão previstos para a semana do dia 1º de maio, enquanto os confrontos de volta acontecerão na semana do dia 22 de maio. Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final.

O Bahia é um dos 20 times que disputam a Copa do Brasil deste a primeira fase. O tricolor goleou o Moto Club por 4x0 na estreia e, em seguida, eliminou o Caxias por 6x5 nos pênaltis, após empate em 2x2 no tempo regular. Por chegar até aqui, o Esquadrão já embolsou R$ 5,4 milhões em premiações. Se passar pelo Criciúma, vai ganhar mais R$ 3,465 milhões.

Já o Vitória fará seu primeiro jogo nesta edição da competição. Por ser o atual campeão da Série B, o Vitória ganhou o direito de entrar diretamente na terceira fase. Se eliminar o Botafogo e chegar às oitavas, também receberá R$ 3,465 milhões.

Além do rubro-negro, outras 11 equipes também começam suas jornadas no mata-mata nacional agora: Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Red Bull Bragantino, Fluminense e São Paulo (classificados para a Libertadores), Athletico-PR (via Brasileirão), Ceará (campeão da Copa do Nordeste) e Goiás (campeão da Copa Verde).

Vale lembrar que Bahia e Vitória estavam em potes diferentes no sorteio, e havia chance dos dois se enfrentarem na terceira fase da Copa do Brasil. A divisão foi feita pela CBF com base no Ranking Nacional de Clubes.

O Esquadrão estava no pote 1, ao lado de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá. Já o Leão era um dos representantes do pote 2, assim como Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Veja todos os confrontos (times do lado direito decidem em casa):