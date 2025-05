POLÊMICA

Trump questiona presidente da África do Sul com supostos vídeos de 'genocídio branco'

O presidente americano mostrou supostos vídeos e reportagens de crimes no país contra fazendeiros brancos

A África do Sul rejeita a alegação de que brancos são desproporcionalmente alvos de crimes. As taxas de homicídio são altas no país e a maioria das vítimas são negras, segundo Ramaphosa. Trump rebateu o presidente e reforçou seu posicionamento. "Os fazendeiros não são negros", falou. Cyril Ramaphosa respondeu em tom apaziguador: "Essas são preocupações sobre as quais estamos dispostos a conversar com você".>