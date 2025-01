BAIXA ADESÃO

Copa Governador do Estado 2025 é cancelada pela FBF

Competição teria início 20 dias após a primeira fase do Baianão e daria vaga na Copa do Brasil

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou na última quarta-feira (8), o cancelamento da Copa Governador do Estado 2025. Prevista para começar 20 dias após a primeira fase do Campeonato Baiano, a competição não teve adesão suficiente dos clubes baianos e foi cancelada.

A realização da competição era condicionada à inscrição de ao menos seis equipes baianas, com um mínimo de quatro times que disputam a Série A do Campeonato Baiano. No entanto, apenas três clubes da elite estadual e outros dois da Série B se inscreveram.

Além de garantir uma temporada mais longa para os clubes, o campeonato seria responsável por definir o terceiro representante do estado na Copa do Brasil 2026. Com a suspensão, a vaga retorna para o estadual, onde serão definidos os três times baianos no torneio nacional.