ESPORTE

Copa Salvador de Levantamento de Peso será realizada neste domingo (7)

Em sua terceira edição, a Copa Salvador de Levantamento de Peso vai acontecer no dia 7 de abril, no Complexo Esportivo Armindo Biriba, em Itapuã, a partir das 8h. Para assistir, é necessário levar 1kg de alimento não perecível.

O evento esportivo contará com modalidades do Levantamento de Peso Olímpico (LPO) e Levantamento Terra. Além disso, a competição terá crianças e jovens de 8 a 17 anos, e adultos na mesma categoria.

Ele ainda reforçou que o esporte precisa ser inclusivo, principalmente para pessoas que já sofrem preconceitos diariamente. As inscrições estão sendo feitas através do link: https://linkbio.co/copasalvador

Em 2023, a competição ocorreu com Felipe François levantando exatos 270kg no Levantamento Terra, e Matheus Reis, idealizador do projeto, com 300kg no Levantamento de Peso Olímpico.