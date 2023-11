Corinthians x Bahia tem dia e horário alterados pela CBF

Confronto contra o Corinthians em São Paulo teve data alterada. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a alteração da data do próximo jogo do Bahia, contra a equipe do Corinthians, que será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.



Originalmente, o jogo estava marcado para o dia 25 de novembro, sábado, às 19h30. Com a mudança, a partida entre baianos e paulistas será realizado no dia 24 de novembro, sexta-feira, às 21h.

No site da CBF, a mudança está justificada como uma solicitação de ajuste na grade de transmissão do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão da competição nacional. Além disso, o Corinthians vai realizar as eleições para presidente e novo conselho deliberativo do clube justamente no dia 25.

Sem jogo, mas com secador ligado

O Bahia terá, ao total, 12 dias entre o último jogo diante do Athletico e a próxima partida, contra o Corinthians. Isso porque o Brasileirão pausa para a data Fifa, com jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da América do Sul. No entanto, três jogos atrasados da Série A serão realizados no período, e dois deles interessam demais ao Esquadrão.