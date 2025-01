ESPORTES

Corrida de Salvador entra para o ranking das 200 melhores do mundo

Apenas oito provas no Brasil participam do ranking, divulgado pela World Athletics

A Maratona Salvador entrou para o Top 200 com as melhores performances de pontuação para o Ranking Mundial, divulgado pela World Athletics. Oito provas realizadas no Brasil entraram para a seleta lista. Além da Bahia, estão presentes competições no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul. A corrida faz parte do Calendário Oficial de Turismo Esportivo da capital baiana e atrai milhares de corredores de vários estados e outros países.>