'Corrida maluca' levará participantes à Espanha e tem qualificatórias pelo Brasil; veja detalhes

Prova será a primeira corrida de obstáculos no Castelo de Ibiza

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2025 às 09:32

Uma das mentes por trás da pista de corrida é a "rainha dos obstáculos" dinamarquesa Ida Mathilde Steensgaard Crédito: Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Já imaginou participar de uma 'corrida maluca', com vários obstáculos e que te leva ao topo do Castelo de Ibiza, na Espanha? É isso que promete o Red Bull Ibiza Royale, que chegou ao Brasil com qualificatórias regionais até a próxima quinta-feira (13). A competição vai receber duplas mistas, formadas por um homem e uma mulher, que enfrentarão obstáculos divertidos e desafiadores. O objetivo é colocar à prova fatores como velocidade, força, equilíbrio e reação.>

As qualificatórias estão passando por estados como a Bahia, Pernambuco e Ceará, no Nordeste; além do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. A lista completa das seletivas está disponível no site oficial.>

Mas, para quem não puder participar presencialmente, ainda há uma alternativa: um desafio online, que testa a habilidade de reação dos jogadores através de um minigame. Ele também está disponível no site da corrida.>

Após a primeira fase, os participantes selecionados à segunda etapa de inscrição devem enviar um vídeo de até 60 segundos, em inglês, contando por que sua equipe deve ir à Ibiza. Os times escolhidos nesta fase já podem preparar as malas para a Espanha, onde enfrentarão 250 equipes de 50 países diferentes, em busca do grande título.>

A final mundial acontecerá no Castelo de Ibiza, na Espanha, entre os dias 7 e 9 de abril. Na grande decisão, as duplas enfrentarão desafios inusitados no percurso de aproximadamente 1,4 km de distância e 90 metros de subida, como escalada às cegas, escalada com corda, slackline, correr com uma bola entre a dupla, atravessar uma corda de ponta cabeça e até carregar a sua dupla de ‘cavalinho’. >