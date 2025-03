CAMPEONATO SAUDITA

Cristiano Ronaldo joga hoje? Onde assistir ao vivo Al-Nassr x Al-Kholood, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (14), no Al-Awwal Park, em Riad

Al-Nassr e Al-Kholood se enfrentam nesta sexta-feira (14), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad. O time de Cristiano Ronaldo não engrenou na competição e é apenas o 4º colocado, com 48 pontos - a 13 de distância do Al-Ittihad, o líder. Já o adversário ocupa a 10ª colocação, com 31.>