FUTEBOL

Cristiano Ronaldo joga hoje? Onde assistir ao vivo Al-Nassr x Esteghlal, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), pela Champions da Ásia

No duelo de ida das oitavas, no Irã, o time de Cristiano Ronaldo sentiu falta do astro português e ficou no empate sem gols. Assim, quem vencer dessa vez se classifica. Já uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O Al Nassr não faz temporada brilhante e é apenas o 4º colocado do Campeonato Saudita, com 48 pontos - a dez do líder Al Ittihad. >