Cristiano Ronaldo marca duas vezes e comanda vitória de Portugal sobre a Irlanda

Foi o último jogo da seleção lusitana antes da estreia na Eurocopa

Estadão

Publicado em 11 de junho de 2024 às 19:13

CR7 comemora após marcar gol sobre a Irlanda em amistoso Crédito: Portugal/Divulgação

Após assistir do banco de reservas a derrota portuguesa para a Croácia no final de semana, em jogo preparatório para a Eurocopa, Cristiano Ronaldo deu a resposta que a torcida esperava nesta terça-feira (11). O camisa 7 liderou Portugal no amistoso diante da Irlanda e fez dois gols nos 3x0 sobre os rivais. A partida foi realizada na cidade de Aveiro.

No primeiro tempo, CR7 já deu mostras de que estava a fim de mostrar serviço. Aos 12 minutos, fez a jogada que terminou em gol de João Félix. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento.

Diante de um adversário que entrou só para se defender, a seleção lusitana não demorou a balançar a rede. Aos 18 minutos, João Félix aproveitou passe de Bruno Fernandes para fazer 1x0. Logo em seguida, em jogada de bola parada, Portugal quase ampliou. Cristiano Ronaldo bateu falta da intermediária, a bola desviou na barreira e foi na trave.

Mas foi no segundo tempo que o atleta de 39 anos, de fato, fez a diferença. Aos quatro minutos, após receber lançamento de Rubem Alves, o atleta do Al-Nassr pedalou em cima do marcador, achou espaço para o chute, e acertou o ângulo de Kelleher: um golaço.

A Irlanda mal teve tempo de assimilar o 2x0 e levou mais um. Diego Jota fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Cristiano Ronaldo concluiu de primeira e ampliou: 3x0 aos 14 minutos.

Com a empolgação de um iniciante, ele seguiu se empenhando. Aos 32 minutos, pediu uma falta após perder uma disputa no campo de ataque. Antes disso, CR7 já havia desperdiçado outra oportunidade em tiro cruzado. Com o jogo sob controle, os portugueses administraram o placar e garantiram a vitória diante de sua torcida.

Integrante do Grupo F da Eurocopa, Portugal faz a sua estreia na competição enfrentando a República Tcheca, no dia 18 de junho (próxima terça), em Leipzig. Geórgia e Turquia completam a chave nesta fase inicial da competição.