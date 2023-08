Cristiano Ronaldo salva Al-Nassr de derrota na estreia de Mané

O novo Al Nassr, reforçado de Alex Telles, Fofana, Brozovic e com o senegalês Sadio Mané pela primeira vez em campo, quase amargou o primeiro vexame da nova temporada. Coube ao astro Cristiano Ronaldo salvar a equipe de eliminação na fase de grupos da Copa Árabe dos Clubes Campeões. O português empatou o jogo com o egípcio Zamalek, por 1 a 1, com cabeçada no fim, garantindo a segunda colocação da chave C.



Mané entrou na segunda etapa no King Fahd Stadium, na Arábia Saudita, e foi homenageado pelo português. Cristiano Ronaldo, assim que apareceu na segunda trave para vencer o goleiro do Zamalek, aos 42 minutos da etapa final, correu para abraçar o novo companheiro.