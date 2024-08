COPA SUL-AMERICANA

Cruzeiro cobra medidas rígidas contra atos de racismo na Argentina e torcida do Boca rebate

Mesmo com a torcida mineira em uma parte alta da Bombonera, o "conflito" entre argentinos e brasileiros mais uma vez se fez presente

O jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Boca Juniors e Cruzeiro está longe de acabar. E, mais uma vez, por causa de discriminação. Após a derrota por 1 a 0 na quinta-feira, mais uma vez torcedores argentinos foram flagrados imitando macaco e cometendo atos de racismo. Os mineiros cobraram medidas rígidas da Conmebol, mas os rivais rebateram, também cobrança punição aos brasileiros por "rasgarem dinheiro" e ironizarem a pobreza no país vizinho.

