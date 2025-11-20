Cruzeiro tropeça diante do Juventude e deixa escapar a chance de se aproximar do topo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Estadão
20 de novembro de 2025
Juventude e Cruzeiro ficaram no 3 a 3 nesta quinta-feira (20), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em um duelo repleto de viradas. Enquanto o time gaúcho tenta escapar da parte baixa da tabela, a equipe mineira busca se firmar entre os classificados diretamente para a próxima Libertadores. Ao final do empate, cada um levou um ponto pra casa.
O Juventude chega aos 33 pontos e segue estacionado na 18ª colocação do Brasileirão, logo atrás do Vitória, em 17º. O Cruzeiro alcança 65 pontos e continua em terceiro lugar.
O empate aumenta a pressão sobre o clube gaúcho na briga contra o rebaixamento e representa um resultado frustrante para os mineiros na fase decisiva do campeonato.