MOVIMENTADO

Cruzeiro tropeça diante do Juventude e deixa escapar a chance de se aproximar do topo

O Juventude chega aos 33 pontos e segue estacionado na 18ª colocação do Brasileirão, logo atrás do Vitória, em 17º



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 18:35

Cruzeiro Crédito: Rafael Vieira/Cruzeiro

Juventude e Cruzeiro ficaram no 3 a 3 nesta quinta-feira (20), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em um duelo repleto de viradas. Enquanto o time gaúcho tenta escapar da parte baixa da tabela, a equipe mineira busca se firmar entre os classificados diretamente para a próxima Libertadores. Ao final do empate, cada um levou um ponto pra casa.

O Juventude chega aos 33 pontos e segue estacionado na 18ª colocação do Brasileirão, logo atrás do Vitória, em 17º. O Cruzeiro alcança 65 pontos e continua em terceiro lugar.