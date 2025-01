REFORÇO TRICOLOR

Cuéllar comete gafe ao citar o rival Inter em apresentação do Grêmio

Volante falou sobre quase acerto com o Colorado; veja vídeo

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 16:00

Cuéllar em treino do Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O mais novo reforço do Grêmio foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (20). O volante Gustavo Cuéllar falou sobre os motivos para retornar ao futebol brasileiro após passagem pela Arábia Saudita, além do acerto com o tricolor gaúcho. Porém, um dos temas que mais repercutiu nas redes sociais foi uma resposta sobre o rival Internacional.

Em 2023, o Colorado fez contatos pelo jogador que, à época, estava de saída do Al-Hilal. As tratativas, porém, não avançaram, e o atleta seguiu na Arábia Saudita, indo para o Al-Shabab. O jogador de 32 anos rescindiu com o clube para fechar com o Grêmio, chegando com contrato válido por dois anos.

O quase acerto com o Inter foi abordado durante a coletiva. Questionado sobre a possível transferência para o rival, o colombiano explicou o que aconteceu.

"Foi uma época que eu estava com a minha família, tive as conversas (com o Inter), sim. Infelizmente não chegou... no momento não foi o que a gente queria, achamos que não era o momento de voltar para o Brasil, respeito muito o Internacional", disse.

Cuellar: INFELIZMENTE NÃO FECHEI COM O INTER



HAHAHHAHAHAHAAGAHAHAHAHHAHAHA AAAAAA pic.twitter.com/fMHhFxQaXN — Tony Soprano Colorado (@SopranoColorado) January 20, 2025

"Agora, eu acho que quando as coisas vão, acontecem fluidamente, na minha humilde opinião, tudo dá certo. É uma coisa que levo para a vida toda. Quando recebi a proposta do Grêmio, tudo foi muito rápido, em dois, três dias, a gente já estava alinhado em muitas coisas e fiquei muito feliz porque senti isso no meu coração", completou.

Revelado pelo Deportivo Cali - além de ter passagem pelo Junior Barranquilla -, Cuéllar começa sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. De 2016 até meados de 2019, ele atuou pelo Flamengo, antes da trajetória de cinco anos e meio no futebol saudita, entre Al-Hilal e Al-Shabab.

"Conheço a história do Grêmio, os jogadores que passaram por aqui, os títulos que o time ganhou e não foi difícil tomar a decisão. Esse é o momento de voltar a um clube gigante, que é o Grêmio", falou o jogador.

A resposta do colombiano sobre o não acerto com o Internacional repercutiu nas redes sociais, e vários internautas apontaram uma gafe do atleta.

Goleiro Marche ídolo castelhano pulando da barca.



Cuellar dizendo que infelizmente não fechou com o Inter antes de vir pro Grêmio



Villasanti forçando saída.



KKKKKKKKKKKKKKKKK ninguém respeita — Nathan (@nthnft) January 20, 2025

Cuéllar ( aquele )



Chegou bem lá no Grêmio, falando que infelizmente não fechou com o internacional.



Pelo amor de Deus https://t.co/XZ6Isc1jhh — CENTRAL DA NAÇÃO ??? (@centraldanacao) January 20, 2025