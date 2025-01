TRANSFERÊNCIAS

Saiba quem são as contratações mais caras da janela de janeiro

O primeiro lugar é do brasileiro Philippe Coutinho desde 2018, quando foi para o Barcelona

Marina Branco

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 15:43

Coutinho retornou ao Vasco após 14 anos no exterior Crédito: Reprodução X / Vasco da Gama

Em época de janela de transferências, as movimentações estão menores e mais lentas do que o comum. Até então, a troca mais volumosa financeiramente foi a de Khvicha Kvaratskhelia, que saiu do Napoli para o Paris Saint-Germain por cerca de 188 milhões de reais.

A baixa movimentação monetária é esperada, já que na janela do meio do ano as contratações costumam estar mais aceleradas, pelo final da temporada europeia. Ainda assim, alguns nomes se destacam, essencialmente os que fecham negócios superiores a 100 milhões de euros (R$ 626,2 milhões).

Um deles é o brasileiro Philippe Courinho, reforço mais caro da história das janelas de janeiro desde 2018. Na época, o Barcelona o comprou do Liverpool por 846,5 milhões de reais, o que soma cerca de 135 milhões de euros. O único outro negócio acima dos 100 milhões em janelas de início de ano é o argentino Enzo Fernández, que foi vendido ao Chelsea logo após vencer a Copa do Mundo em 2022. Nesse caso, o negócio movimentou 121 milhões de euros (R$ 758,8 milhões).

Outro brasileiro caro de janeiro foi Oscar, décimo primeiro na lista dos que mais renderam em janelas do tipo. Em 2017, ele foi comprado pelo Shanghai Port por 60 milhões de euros (R$ 375,9 milhões).

O que ainda pode acontecer nesta janela

Ainda restam dez dias na janela do início de 2025, em que mais movimentações podem reforçar elencos pelo mundo. O primeiro país a finalizar sua janela será a Arábia Saudita, que encerra as atividades de transferência no dia 31 de janeiro. Na Itália, o prazo é o maior na Europa, indo até 4 de fevereiro.

Já no Brasil, o foco principal é nesta janela, já que a temporada brasileira termina em dezembro. Por isso, o mercado ficará aberto até o final de fevereiro.

Top 10 contratações mais caras em janeiro pela Transfermarkt