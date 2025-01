HERÓI

De férias com família, Luis Suárez auxilia em resgate de homem no Uruguai

Uruguaio e a esposa ajudaram no resgate de homem que ameaçava se enforcar em uma árvore ao conversar com ele e acalmá-lo

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 14:52

O atacante Luis Suárez auxiliou, neste final de semana, no resgate de um homem que ameaçava se enforcar caso a companheira não aparecesse. O jogador do Inter Miami estava de férias com a família no país natal em uma região de Canelones. Suárez participou de parte das conversas com o homem, que durou por quase 20 horas. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol "Marca".

Segundo a polícia uruguaia, o homem subiu em uma árvore e disse que só sairia de lá quando sua companheira estivesse no local. As autoridades que chegaram ao local perceberam que ele estava desarmado, mas tinha uma corda amarrada ao pescoço. Suárez e a esposa, Sofía Balbi, se aproximaram do local enquanto passeavam por perto e o uruguaio participou das conversas junto com membros de uma organização não-governamental especializada em psicologia social.

Em entrevista ao canal "Telenoche Uruguay", Andrea, uma integrante da ONG, afirmou que por ser um jogador conhecido, ele conseguiu conversar com o homem. A situação começou às 23h de sexta-feira e durou até cerca de 17h30 de sábado.