De olho em uma vaga na Libertadores, Bahia atravessa sequência contra rivais diretos; veja o aproveitamento

Esquadrão mira confrontos com Cruzeiro e Vasco, fora de casa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 05:00

Rogério Ceni durante treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na luta por uma vaga na próxima Libertadores, o Bahia tem apenas mais nove jogos pela frente para concretizar o sonho de voltar ao torneio internacional após 35 anos. O objetivo do clube baiano passará pelos confrontos diretos contra os concorrentes.

Desde a partida contra o Flamengo, na rodada passada, o tricolor iniciou uma sequência de quatro duelos contra equipes que também brigam por um lugar na zona de classificação para a Liberta. Depois do rubro-negro carioca, o Esquadrão tem pela frente o Cruzeiro, Vasco e São Paulo.

Na reta final da Série A, o Bahia sabe que qualquer ponto será importante, mas vai ter que melhorar o seu desempenho contra os rivais diretos para se dar bem na disputa. Até aqui, o aproveitamento do clube baiano contra os dez melhores colocados do Brasileirão é de 42,8%.

Contando jogos do primeiro e segundo turno, o tricolor disputou 42 pontos e conquistou 18. Foram cinco vitórias, três empates e seis derrotas. O Esquadrão ainda pode melhorar os números, já que, até o fim da Série A, ainda enfrentará os já citados Cruzeiro, Vasco e São Paulo, além do Palmeiras, pela 34ª rodada.

Entre os adversários, Botafogo e Atlético-MG foram os que mais “sofreram” contra o Bahia. Líder da competição, com 60 pontos, o alvinegro foi derrotado por 2x1 no Engenhão, no Rio de Janeiro, durante o primeiro turno, e empatou por 0x0 na Fonte Nova, pelo returno. Já o Galo ficou no empate por 1x1 em casa e caiu por 3x0 na Fonte Nova.

Já o Flamengo é a grande pedra do sapato tricolor na temporada. O time carioca venceu os dois jogos pelo Brasileirão: 2x1 no Maracanã, no primeiro turno, e 2x0 na Fonte Nova, pelo segundo turno. Levando em consideração os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, o rubro-negro bateu a equipe de Rogério Ceni em todos os quatro duelos disputados esse ano.

SEQUÊNCIA

A derrota por 2x0 diante do Flamengo na rodada passada tirou o Bahia do G6, e o clube busca agora a recuperação para entrar na zona de classificação da Libertadores outra vez. Para isso, terá que buscar pontos fora de casa. O Esquadrão tem uma sequência de dois jogos como visitante, contra Cruzeiro e Vasco, respectivamente.

Até aqui, o retrospecto contra os próximos adversários é positivo. No primeiro turno, o tricolor aplicou uma goleada de 4x1 no rival mineiro. Na Fonte Nova, a Raposa saiu na frente, com gol de Gabriel Veron. Mas Thaciano, Oscar Estupiñan (duas vezes) e Biel decretaram a vitória de virada.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, desta vez no Mineirão. Enquanto o Bahia ocupa a 7ª colocação, com 45 pontos, o Cruzeiro está uma posição abaixo, no 8º lugar, com 43. O time celeste ainda busca o primeiro triunfo sob o comando de Fernando Diniz. Desde que ele substituiu Fernando Seabra no comando técnico, foram três partidas, com dois empates e uma derrota.

Já o Vasco, oponente do dia 28 de outubro, foi derrotado pelo Esquadrão por 2x1 no primeiro turno. Thaciano e Estupiñan marcaram os gols, enquanto Paulo Henrique descontou para o cruz-maltino, que, neste momento, ocupa a 10ª posição, com 37 pontos.

Após os dois jogos fora de casa, o tricolor volta à Fonte Nova para enfrentar o São Paulo, adversário pelo qual foi derrotado por 3x1, no Morumbi, na primeira metade da Série A. O rival é o 5º colocado, com 47 pontos.