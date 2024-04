BRASILEIRÃO

De olho na parte de cima da tabela, Bahia aposta na força de casa contra o Grêmio

Sob o comando de Ceni, tricolor venceu 11 de 12 jogos que fez na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 15:30

Time principal do Bahia está invicto na Fonte Nova em 2024 Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

De olho na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Bahia tem um confronto direto contra o Grêmio. Neste sábado (27), o tricolor recebe o time gaúcho, às 21h, na Fonte Nova, e mira um novo triunfo na Série A. Para seguir em boa fase, o Esquadrão aposta na força de casa como trunfo.

Em 2024, o time treinado por Rogério Ceni está invicto na Fonte Nova. Em 12 jogos disputados com a equipe principal, o Bahia venceu 11 e empatou apenas uma, o 1x1 com o Vitória no segundo jogo da final do Campeonato Baiano.

A única derrota registrada pelo clube baiano como mandante foi na estreia pelo Campeonato Baiano - 1x0 para o Jequié. No entanto, na ocasião o Bahia foi representado por um time alternativo, treinado pelo técnico Rogério Ferreira, da equipe sub-20, pois o elenco principal estava em pré-temporada na Inglaterra.

Por sinal, o único triunfo que o Bahia conquistou no Brasileirão até o momento foi justamente na Fonte Nova. Contra o Fluminense, o time saiu atrás, mas conseguiu uma virada e venceu por 2x1. Desempenho que o elenco quer repetir diante do Grêmio.

"A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então jogo em casa nossa obrigação é ganhar. Fora a gente joga para ganhar também, mas sabendo que é mais difícil, então um empate como foi na última rodada é muito bom. No final a gente vai dar valor. Ano passado foi assim. Então em casa a gente tem obrigação de ganhar. E a gente joga para ganhar, foi assim contra o Fluminense vai ser assim contra o Grêmio agora", disse o atacante Everaldo.

A influência da Fonte Nova para o desempenho tricolor não é uma novidade. No ano passado, dos 44 pontos que o time conquistou no Brasileirão, 29 foram na condição de mandante. Foram oito vitórias e cinco empates em 19 partidas, o que representa 65,9% do total de pontos.

Além de se sentir mais confortável quando joga em Salvador, na Fonte o Bahia conta com o apoio em peso da torcida. Na atual temporada, o tricolor tem média de 28.706 pagantes, a sexta maior do país. Apenas Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internacional e Atlético-MG superam o tricolor. Os números são do site Ranking da CBF.

Em 13 partidas, O Esquadrão levou 373.178 torcedores ao estádio (a conta inclui apenas o público pagante). A tendência é a de que os números aumentem durante o Brasileirão. No ano passado, o clube baiano bateu recorde e teve público total de 1.060.996 pagantes, foi o dono da sexta maior média - 33.156 torcedores por partida.

No primeiro jogo em casa pelo Brasileirão, 22.893 torcedores pagaram ingresso para ver a virada sobre o Fluminense. A partida foi em uma terça-feira de muita chuva em Salvador. A expectativa é a de que o tricolor tenha um público maior diante do Grêmio.