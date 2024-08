EM BOA FASE

"De volta aos trilhos", Ceni mira regularidade do Bahia para se manter no G6 do Brasileirão

Tricolor embalou o terceiro triunfo seguido após jejum na temporada

Da Redação

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 05:00

Bahia mira agora o duelo contra o Botafogo, no domingo (25), na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de viver a sua pior fase no Brasileirão - foram cinco jogos sem vencer -, o Bahia reencontrou o caminho dos triunfos e voltou ao G6 da Série A. Na vitória por 2x0 sobre o Grêmio, o Esquadrão embalou o segundo resultado positivo na competição, o terceiro na temporada, já que também venceu o Botafogo na Copa do Brasil.

De acordo com o técnico Rogério Ceni, o objetivo agora é o de recuperar a constância que o time conseguiu em boa parte do primeiro turno. O tricolor chegou a brigar pela liderança do Brasileirão, mas acabou virando o turno fora da zona de classificação para a Libertadores.

“O objetivo é resgatar grande parte do primeiro turno, onde estivemos quase sempre no G-6. Ficamos cinco jogos sem vencer e isso para qualquer equipe… você vai sofrer. Duas ou três vitórias mudam o campeonato. Mas fizemos bons jogos, principalmente pelo espaçamento entre um jogo e outro. O Botafogo vai ser um adversário…é muita força física, muita transição. Nós temos mais uma semana livre pela frente e vai ajudar a recuperar os jogadores. Essa última foi muito importante”, disse Rogério.

Com os três pontos na bagagem, o Bahia volta a Salvador com ainda mais confiança para a sequência da temporada. O próximo desafio da equipe na Série A será em novo confronto com o Botafogo, no domingo (25), às 16h, na Fonte Nova.