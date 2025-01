SAÚDE MENTAL

'Déficit tem a cara dela', se revolta esposa de Thiago Silva por hipótese de filho ter TDAH

Belle Silva se revoltou com professora que afirmou que Isago, filho do jogador, poderia ter Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

O perfil no Instagram da esposa de Thiago Silva, Belle Silva, foi palco de um desabafo nesta quinta-feira (9), após a professora de seu filho afirmar que ele tem uma “probabilidade altíssima” de ter Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH.

Revoltada com a declaração da professora de Isago, de 16 anos, a mãe do menino foi às redes sociais procurar saber quem é a professora, enquanto seu filho tentava acalmá-la.

No fundo do vídeo, se ouve Isago afirmando que “não precisa” buscar a professora ou comentar o caso, enquanto a mãe diz que ele já fez exames que testaram negativo para o TDAH. Para ela, a justificativa está na diferença de idade, já que o filho ‘pulou’ um ano na escola.

“Essa professora vai mandar um e-mail para me sugerir te levar no médico? Você falou para ela que você já foi tanto num médico como numa psicóloga educacional, que está tudo bem, saudável e o seu diagnóstico foi: você é uma criança inteligente, sem nenhum déficit, porém por ser o mais novo da turma, mentalmente, você é mais imaturo, mais novo do que os outros amigos. Enquanto eles estão quase fazendo 17 anos, você está quase fazendo 16, então faz diferença”, avaliou.