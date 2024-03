E.C VITÓRIA

Depois de seis anos, Vitória está perto de encerrar jejum no Baiano

Saiba como o rubro-negro chegou na rodada derradeira da fase classificatória nas últimas cinco edições do estadual

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 15:28

Zagueiro Wagner Leonardo é um dos destaques do elenco do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Nada de aperto. Depois de seis anos, o Vitória chega à última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano sem a corda no pescoço. Ao contrário, o rubro-negro está com a classificação às semifinais encaminhada e entrará em campo no domingo (3) para sacramentar a vaga. Às 16h, enfrenta o Itabuna, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Um empate garante o avanço ao Leão sem depender de nenhum outro resultado. Mesmo se perder para o Itabuna, o Vitória só não segue no torneio se o Jaquié vencer o Jacobina e tirar uma diferença de sete gols de saldo.

Já faz tempo que o Vitória não chega à rodada derradeira em situação confortável. A última vez foi em 2018, quando foi finalista e perdeu o título para o rival Bahia. Naquele ano, o rubro-negro fez campanha superior ao tricolor na primeira fase e chegou à penúltima rodada com a classificação já assegurada. Era líder, com 19 pontos, e avançou às semis também no topo, com 22 somados.

Nas últimas cinco edições do Baiano, o Vitória deixou muito a desejar e foi eliminado ainda na fase classificatória do torneio. Em apenas uma delas o rubro-negro chegou à 9ª rodada dependendo apenas das próprias forças para avançar e vacilou no jogo derradeiro. Em 2019, o Vitória somava 13 pontos e era o 3º colocado, mas perdeu para o Fluminense de Feira, por 2x0, no Barradão e terminou em 5º lugar.

Em 2020 e 2021, o Leão ocupava a 6ª posição na última rodada da fase classificatória. Empatou com Doce Mel (2x2), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, e Fluminense de Feira (1x1), no Barradão, respectivamente, e encerrou o campeonato em 5º lugar.

Em 2022 e 2023, o Vitória chegou na rodada derradeira na 5ª colocação e também não conseguiu reagir na tabela. No primeiro finalizou na mesma posição mesmo com a vitória contra o Bahia de Feira (2x1). No ano passado, empatou com o Barcelona de Ilhéus (0x0) e ainda caiu para o 6º lugar. Os dois jogos foram no Barradão.

Atual campeão da Série B e novamente integrante da Série A do Brasileiro, o Vitória disputa o estadual desse ano com novo status e promete brigar pela taça. O Leão tem 16 pontos e é o vice-líder. Tem mesma pontuação de Bahia, líder, e Barcelona de Ilhéus, 3º colocado, mas perde para o tricolor no saldo de gols e leva a melhor contra o time do interior pelo mesmo critério. A Juazeirense tem 14 pontos e fecha o G4.

Veja como o Vitória estava após a 8ª rodada das últimas cinco edições do Campeonato Baiano:

2019

Como estava na 8ª rodada: 13 pontos, 3º lugar, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 5 gols de saldo

Como terminou a fase classificatória: 13 pontos, 5º lugar

Perdeu para o Vitória da Conquista no número de vitórias (3 contra 4)

Jogo da 9ª rodada: Vitória 0x2 Fluminense de Feira (Barradão)

2020

Como estava na 8ª rodada: 12 pontos, 6º lugar, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 1 gol de saldo

Como terminou a fase classificatória: 13 pontos, 5º lugar

Perdeu para a Jacuipense na pontuação (13 contra 15)

Jogo da 9ª rodada: Doce Mel 2x2 Vitória (Joia da Princesa)

2021

Como estava na 8ª rodada: 10 pontos, 6º lugar, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 1 gol de saldo

Como terminou a fase classificatória: 11 pontos, 5º lugar

Perdeu para o Atlético de Alagoinhas na pontuação (11 contra 13)

Jogo da 9ª rodada: Vitória 1x1 Fluminense de Feira (Barradão)

2022

Como estava na 8ª rodada: 10 pontos, 5º lugar, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, nenhum gol de saldo

Como terminou a fase classificatória: 13 pontos, 5º lugar

Perdeu para o Barcelona de Ilhéus na pontuação (13 contra 14)

Jogo da 9ª rodada: Vitória 2x1 Bahia de Feira (Barradão)

2023

Como estava na 8ª rodada: 11 pontos, 5º lugar, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, nenhum gol de saldo

Como terminou a fase classificatória: 12 pontos, 6º lugar

O Itabuna, 4º colocado, avançou com 15 pontos