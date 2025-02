VIDA SAUDÁVEL

Descubra qual a atividade física mais procurada pelos brasileiros

Prática ficou à frente de queridinhos nacionais como corrida e musculação

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 07:00

Veja os benefícios desta atividade física Crédito: Shutterstock

Um treinamento físico que mistura atividades como yoga, ginástica e artes marciais, com benefícios que promovem não só o fortalecimento e a reabilitação do corpo, como ainda é capaz de reduzir o estresse. Não à toa, o pilates está está em alta no universo fitness e, em 2024, foi a atividade física mais buscada pelos brasileiros.>

Os dados são da plataforma Semrush. De acordo com o levantamento, foram mais de 117 mil pesquisas, ultrapassando outras práticas de bem-estar, como yoga e reiki.>

O pilates foi criado por um médico alemão, chamado Joseph Pilates, com o objetivo de ajudar soldados que sofreram lesões na guerra e reabilitá-los. Mas, seus inúmeros benefícios, passou a se tornar queridinho de milhões de pessoas ao redor do mundo. Inclusive, qualquer um interessado pode se jogar, independentemente de qual seja a sua idade, sexo, peso, grau de preparo físico e situação de saúde.>

"Todas as pessoas, independentemente da idade, podem praticar. O único ponto de atenção é que, caso apresente alguma condição especial, o profissional que está orientando a atividade deve ajustar a prática para a necessidade do paciente", afirmou a profissional de Educação Física Sênior do Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein, Carla Giuliano de Sá Pinto Montenegro.>

De acordo com a especialista, o primeiro passo é buscar um profissional qualificado. "O acompanhamento do profissional é fundamental para orientar a execução correta dos movimentos a fim de evitar lesões, ajustar as variáveis como intensidade, duração, intervalo de acordo com o perfil do praticante, garantindo segurança e o atingimento dos resultados", explicou.>

Por ser uma atividade prioritariamente de fortalecimento, o Pilates deve ser realizado, no mínimo, duas vezes por semana. >

Veja alguns dos benefícios:>

1. Reduz o estresse>

2. Melhora a postura>

3. Ajuda na respiração>

4. Melhora a flexibilidade>

5. Ajuda no fortalecimento muscular>

6. Previne lesões>

7. Melhora o desempenho físico>

8. Previne doenças crônicas, como a diabetes>

9. Proporciona sensação de bem-estar>

10. Previne problemas emocionais>