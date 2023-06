Desfalques na lateral esquerda podem abrir espaço para estreia de promessa no Bahia

Lateral Alex, de 18 anos, está treinando com o elenco do Bahia . Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia tem mais uma preocupação para cuidar antes do jogo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. Com o lateral esquerdo Ryan suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Renato Paiva terá que encontrar uma nova solução para o setor.



Atualmente, o elenco conta com três laterais esquerdos. Porém, além do suspenso Ryan, Chávez e Matheus Bahia estão em processo de recuperação de lesões e não têm presença garantida no duelo com o alviverde.

Dos dois, Chávez é quem mais tem chance de ficar à disposição. Ele iniciou a transição para o campo após machucar o tornozelo. No último treino, o equatoriano fez trabalhos físicos enquanto o restante do elenco trabalhava sob o comando de Renato Paiva. Se Chávez não estiver disponível, o treinador terá que apostar em outro atleta.

Entre as opções, o comandante pode optar por improvisar ou promover a estreia do garoto Alex no time de cima. O jogador de 18 anos faz parte da equipe sub-20 e está treinando com o elenco principal na Cidade Tricolor.

Ontem, Paiva escalou o prata da casa em um dos times durante o treino tático no qual montou duas equipes. O técnico misturou reservas e titulares e não deu pistas sobre a escalação que iniciará o confronto com o alviverde.

Alex, aliás, já estreou como profissional. Esse ano ele participou de dois jogos pelo Campeonato Baiano. Esteve em campo no triunfo por 1x0 sobre o Doce Mel, e na derrota por 4x0 para o Itabuna, ambos na primeira fase do estadual. Na ocasião, o Esquadrão utilizou a equipe sub-20 mesclada com atletas de outras categorias.

Já se decidir improvisar um jogador mais experiente como lateral ou ala esquerda, Renato Paiva possui algumas opções no elenco. Uma delas é o volante Rezende. Ele já atuou na função durante a Série B do ano passado. Questionado sobre a possibilidade, o camisa 5 afirmou que está à disposição para ajudar o time.

“O mister ainda não conversou sobre essa questão [jogar na lateral esquerda], mas se ele precisar nesse jogo eu vou dar o meu máximo para a gente conseguir o triunfo”, explicou Rezende.

Ataque

Quem também pode ganhar mais espaço nos próximos jogos é o atacante Everton. O jogador de 21 anos voltou a ser relacionado no empate em 2x2 com o Cruzeiro após ter passado um longo período afastado por lesão.

O ataque tricolor sofreu desfalques importantes. Jogadores como Biel, Ademir e Vitor Jacaré - que está atuando como ala direito -, estão lesionados e vão demorar algumas semanas para voltar ao time. O problema pode abrir espaço para os atletas com poucos minutos.