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Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto acontece neste domingo (15), às 16h, no Estádio Beira-Rio

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 13:00

Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional Crédito: Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

O Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Série A neste domingo (15), às 16h, quando enfrenta o Internacional no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 6ª rodada, coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição.

Onde assistir Internacional x Bahia ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Internacional x Bahia

Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia x Internacional - 14ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Internacional - 14ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Gilberto em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Erick Pulga em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Bahia e Internacional empataram na Arena Fonte Nova por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia e Internacional, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Internacional por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Internacional por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Internacional por Felipe Oliveira/EC Bahia
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Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

Internacional

O Colorado tenta reagir no Brasileirão após um início complicado. A equipe comandada por Paulo Pezzolano chega pressionada depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na última rodada e ocupa a zona de rebaixamento, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas. Jogando diante da torcida, o Inter busca a primeira vitória na competição para iniciar uma recuperação na tabela.

Bahia

O Esquadrão chega motivado pelo título estadual recente e também pela boa campanha como visitante neste início de Campeonato Brasileiro. Invicto fora de casa, o time comandado por Rogério Ceni venceu o Corinthians na estreia, em São Paulo, e superou o Vasco em São Januário. Com oito pontos somados em quatro partidas, o Bahia ainda tem um jogo a menos — adiado por conta da participação na fase preliminar da Copa Libertadores — e tenta manter o bom momento longe de Salvador.

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Prováveis escalações de Internacional x Bahia

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Bahia: Ronaldo; Nico Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Michel Araújo; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

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