FUTEBOL

‘Deveria ter cinco Bolas de Ouro’, diz Buffon sobre Neymar

Para o goleiro, Neymar é o melhor jogador que enfrentou em seus 28 anos de carreira

Com uma das trajetórias de maior longevidade no futebol, Gianluigi Buffon jogou profissionalmente de 1995 a 2023, passando por três gerações de ídolos do esporte. “Joguei com três gerações, como posso dizer? Zidane, Ronaldo, Messi, CR7, Iniesta”, relembrou ele em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera.