Diniz será o técnico da Seleção e do Fluminense ao mesmo tempo

Fernando Diniz será o treinador interino da Seleção. Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A CBF bateu o martelo: Fernando Diniz será o novo técnico da seleção brasileira. O treinador assumirá a equipe canarinha de forma interina, enquanto a entidade aguarda a chegada de Carlo Ancelotti. Ele vai conciliar o cargo com o comando do Fluminense, com o aval da equipe carioca. As informações são do site ge.



Diniz terá contrato de seis meses ou um ano, dependendo da data em que Ancelotti poderá deixar o Real Madrid. A ideia inicial era por uma liberação, mas o tricolor só aceitaria com o pagamento de multa. Assim, CBF e Flu chegaram a um consenso.

O combinado é que o técnico se apresente nas datas Fifa para comandar a Seleção. Desta forma, o time do Rio de Janeiro não será prejudicado em momentos-chave da temporada, como no mata-mata da Libertadores.

A estreia oficial de Diniz será nas Datas Fifa de setembro deste ano, quando começam as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. O Brasil recebe a Bolívia, em local ainda sem definição, e depois visita o Peru, em Lima.

O treinador ainda terá mais quatro partidas em 2023, todas pela competição classificatória: Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), em outubro, Argentina (em casa) e Colômbia (fora), em novembro. Em março do ano que vem, a Seleção disputará dois amistosos. Um deles será contra a Espanha, em Madri.

Com o nome do interino definido, a CBF agora foca em costurar o acordo com Carlo Ancelotti. Apesar do otimismo no acerto, ainda há questões importantes a serem definidas, desde bases salariais até comissão técnica, logística e onde o treinador irá morar. Também não está definido ainda se Diniz permanecerá na comissão técnica da Seleção após a chegada do italiano.